В Карталах из-за коммунальной аварии без отопления остаются 12 домов

Причиной происшествия стал гидравлический удар на сетях

Накануне вечером в Карталах Челябинской области произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла остались 106 многоквартирных домов и 9 социальных объектов, включая больницу, детские сады и школы. С 19:00 26 декабря на территории района введен режим повышенной готовности. На данный момент последствия аварии еще устраняются, по сообщениям пресс-службы администрации Карталов, тепло поступило в 94 здания.

«С 5 часов утра продолжены работы по устранению последствий аварии, связанной с резким отключением электроэнергии, что стало причиной гидроудара в теплотрассе и 6 порывов. В настоящее время из 106 домов без отопления остаются 12. По предварительным данным районной комиссии по ЧС, оставшиеся дома должны быть подключены к 12 часам дня»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с ремонтными работами на теплотрассе сегодня, 27 декабря, с 9:00 до 17:00 будет перекрыт участок дороги по улице Пушкина в районе домов № 22 и № 24.

Напомним, днем 26 декабря на улице Пушкина из-за внезапного прекращения подачи электроэнергии произошел гидравлический удар, в результате которого на теплотрассе образовалось несколько порывов. Центральная котельная была отключена, и тепло перестало поступать в 106 домов и 9 соцобъектов.

На место сразу же выехали сотрудники ООО ЮУТК «ТеплоСервис» и МЧС. Работами руководил заместитель главы Карталинского района по ЖКХ Александр Аскеров. О ЧП сообщили и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.