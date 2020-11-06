В Карабаше мужчина облил бензином возлюбленную и поджёг

Женщина выжила и находится в больнице.

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В Карабаше 34-летний местный житель подозревается в покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью. Инцидент произошёл днем 5 ноября в одном из домов города.

Между мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт. В ходе ссоры он взял канистру с бензином, облил женщину топливом и поджёг. Соседи помогли потушить огонь.

«Женщина в тяжёлом состоянии находится в больнице. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.