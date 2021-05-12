В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Челябинске

Женщина погибла под колесами грузовика

В Челябинске на улице Каслинская в среду, 12 мая, произошло смертельное ДТП. Под колесами фуры погибла женщина.





«Около 14.00 часов произошло дорожно-транспортное происшествие в районе дома № 3 по улице Каслинская. Водитель автомобиля Дав совершил наезд на пешехода-женщину. Пешеход переходила проезжую часть справа налево. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась. На месте работает следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств дорожного происшествия», — прокомментировал случившееся заместитель начальника ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Андрей Калитюк.

Напомним, накануне, 11 мая, на юге области после ДТП скончался 11-летний подросток.