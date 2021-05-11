Одиннадцатилетний подросток погиб в аварии на юге Челябинской области

Автомобиль с семьей перевернулся на насыпной межпоселковой дороге

В Нагайбакском районе Челябинской области во вторник, 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие, обернувшееся трагедией. Одиннадцатилетний мальчик, единственный ребенок в семье, скончался в больнице после аварии.

Семья из Магнитогорска возвращалась из поселка Заречный домой после выходных около 14.30 11 мая. За рулем отечественного «Жигули» был 36-летний глава семьи. Отъехав всего два километра от Заречного в сторону поселка Балканы, автомобиль слетел с дороги. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, съехал в левый кювет, а после машина перевернулась. В результате аварии подросток получил серьезные травмы и скончался в больнице. С травмами госпитализирована и мать ребенка.

Известно, что дорога между поселками Заречный-Балканы не загружена. Она отсыпана щебнем и связывает несколько поселков.