В ДТП с загоревшимся BMW в Челябинске погиб сотрудник ГИБДД

Также в больнице скончался его пассажир

В челябинской больнице скончались два пострадавших в горящем BMW. Один из них — сотрудник городской Госавтоинспекции. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 1 ноября, сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, авария случилась в ночь на 31 октября возле ТРК «Горки». Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору электропередач. После этого машина загорелось. Водителя и его пассажира доставили в больницу.

«Мужчины, находившиеся в салоне, скончались в медучреждении. Их личности установлены. Один из них — работник ГИБДД Челябинска. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, 28 октября рано утром водитель автомобиля Mazda CX-5, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в бордюрный камень и дерево. В результате водителя и пассажира госпитализировали.