В Челябинске пьяный водитель врезался в бордюр и дерево

Виновник аварии и его пассажир госпитализированы

Сегодня, 28 октября, рано утром 25-летний водитель Mazda CX-5 врезался в бордюрный камень и дерево. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось напротив дома № 15 по улице Чичерина. Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и влетел в бордюр и дерево.

«В результате происшествия водитель автомобиля Mazda и его пассажир с травмами доставлены в больницу», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Известно, что виновник аварии неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Также сегодня напротив дома 5/1 на Бродокалмакском тракте 23-летний водитель автомобиля Toyota сбил 19-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшая получила травму головы и была госпитализирована в реанимационное отделение.