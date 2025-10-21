В ДТП с лесовозом на трассе под Саткой погибли бабушка и внучка

Женщина везла девочку в школу из поселка Сулея

В Челябинской области установлены обстоятельства ДТП с лесовозом под Саткой, в котором погибли женщина и девочка-подросток. Бабушка везла в школу 12-летнюю внучку, сообщает Госавтоинспекция.

Инцидент произошел во вторник, 21 октября, в 07:50 утра на 286-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. По предварительным данным, 57-летний водитель грузовика Shacman с полуприцепом (лесовоз ехал порожняком) во время спуска по мокрому асфальту потерял управление, врезался в дорожное ограждение и затем выехал на встречку, где врезался в легковой автомобиль Hyundai.

В результате ДТП водитель легковушки, 58-летняя женщина, и 12-летняя пассажирка погибли на месте. В ГАИ уточнили, что женщина везла внучку из поселка Сулея в школу в Сатке.