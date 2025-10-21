Девочка-подросток и женщина погибли на автодороге под Саткой

Их автомобиль мог столкнуться с грузовиком

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 21 октября, утром на автодороге Сатка — Тастуба. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль и грузовой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области.

На месте аварии от полученных травм погибли женщина-водитель легкового автомобиля и ее 12‑летняя пассажирка. Сотрудники экстренных служб провели работы по деблокации тел погибших.

В настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия.

МЧС призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах в осенне-зимний период и напоминает о важных правилах безопасности:

— своевременно смените летние шины, это обеспечит лучшее сцепление с дорогой;

— выбирайте скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям;

— не игнорируйте правила обгона и проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам экстренных служб: 101 или 112.