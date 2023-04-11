В деле об убийстве подростка в Челябинске появились новые подозреваемые

Поножовщина у ТРК «Космос» обрастает подробностями

По уголовному делу об убийстве 17-летнего юноши в Челябинске задержаны еще трое подозреваемых. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области. Следователи считают, что задержанные могли участвовать в избиении потерпевшего.

Напомним, что преступление произошло ночью 9 апреля. Подростка убили ударом ножа в ходе бытового конфликта возле одного из домов. На следующий день был задержан подозреваемый — 20-летний местный житель.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения»,— уточнили в региональном управлении СК.

Согласно данным источника ИА «Первое областное», приведший к убийству конфликт случился неподалеку от ТРК «Космос» на улице Чичерина. Вечером там собралась группа молодых людей, которые были знакомы между собой. Друг друга они знали по совместным подходам в компьютерный клуб.

В тот день они разбирали ситуацию, возникшую ранее из-за оскорбительной переписки в одной из соцсетей. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу и один из участников разборок два раза ударил ножом 17-летнего парня.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники челябинской полиции. Они разыскали основного подозреваемого. В дальнейшем были задержаны еще трое участников конфликта, среди которых двое несовершеннолетних. Также установлен автор оскорбительных сообщений, оставленных в общей переписке участников сообщества.