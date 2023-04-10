В Челябинске 20‑летнего парня задержали за убийство подростка

Конфликт с поножовщиной возник из‑за оскорбительной переписки

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Оперативники ГУ МВД региона задержали 20-летнего челябинца, которого подозревают в убийстве 17-летнего юноши. Как сообщили в СУ СК области, конфликт между молодыми людьми возник ночью 9 апреля около одного из домов города. Там на месте обнаружили тело несовершеннолетнего потерпевшего с ножевым ранением. К кровавой разборке могла привести переписка в одной из социальных сетей.

«Задержан 20-летний местный житель, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения»,— кратко сообщили в региональном управлении СК.

Согласно данным источника ИА «Первое областное», трагический конфликт случился неподалеку от ТРК «Космос» на улице Чичерина. Вечером там собралась группа молодых людей, которые были знакомы между собой. Друг друга они знали по совместным подходам в компьютерный клуб.

В тот день они разбирали ситуацию, возникшую из-за оскорбительной переписки в одной из соцсетей. В какой-то момент обсуждение перешло в острую фазу и один из участников этих «разборок» два раза ударил ножом 17-летнего парня. Известно, что сейчас агрессор дает показания правоохранителям.

Видео: СУ СКР по Челябинской области.