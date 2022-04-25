В Челябинской области женщине грозит 6 лет за присвоение и растрату денег

Она сняла 155 тысяч рублей с кассы

В Челябинской области 35-летней женщине избирают меру пресечения за растрату и присвоение денег с использованием служебного положения. Начальница организации по предоставлению услуг населению в Верхнеуральском районе сняла из кассы 155 тысяч рублей. Женщине может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление установлено сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Верхнеуральскому району. 35-летняя глава организации за месяц присвоила 155 тысяч рублей из кассы предприятия по оказанию услуг населению.

«Следствие ОМВД России по Верхнеуральскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 6 лет», — сообщили в региональном полицейском главке.

Мера пресечения избирается.

Между тем, в Челябинске Центральный районный сегодня признал виновной жительницу Копейска за присвоение 1 млн рублей целевой выплаты в рамках программы «Земский учитель». Женщина приняла участие в программе по поддельному диплому об образовании.