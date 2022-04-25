В Челябинской области Центральный районный суд Челябинска признал виновной жительницу Копейска за мошенничество в крупном размере. Дама воспользовалась поддельным дипломом и стала участницей программы «Земский учитель». Получив 1 млн рублей, женщина скрылась. Теперь ей предстоит понести наказание и возместить ущерб, рассказали в управлении ФСБ РФ по Челябинской области.

Жительницу Копейска признали в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество в крупном размере».

В сентябре 2020 года она по поддельному диплому устроилась работать учителем в одну из сельских школ Карталинского района. Дама получила единоразовую выплату 1 млн рублей, которая полагается участникам федеральной программы «Земский учитель». А после этого женщина скрылась.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Суд приговорил ее к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, а также штрафу с возмещением похищенных средств», — сообщили в управлении ФСБ.

Напомним, сегодня Челябинский суд отменил смягчение наказания автоугонщику Роману Килиеву.