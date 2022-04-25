Жительницу Челябинской области осудили за мошенничество по программе «Земский учитель»

Жительница Копейска воспользовалась поддельным дипломом

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Суд приговорил ее к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, а также штрафу с возмещением похищенных средств»,

— сообщили в управлении ФСБ.