В Челябинской области Центральный районный суд Челябинска признал виновной жительницу Копейска за мошенничество в крупном размере. Дама воспользовалась поддельным дипломом и стала участницей программы «Земский учитель». Получив 1 млн рублей, женщина скрылась. Теперь ей предстоит понести наказание и возместить ущерб, рассказали в управлении ФСБ РФ по Челябинской области.
Жительницу Копейска признали в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России «Мошенничество в крупном размере».
В сентябре 2020 года она по поддельному диплому устроилась работать учителем в одну из сельских школ Карталинского района. Дама получила единоразовую выплату 1 млн рублей, которая полагается участникам федеральной программы «Земский учитель». А после этого женщина скрылась.
«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Суд приговорил ее к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, а также штрафу с возмещением похищенных средств», — сообщили в управлении ФСБ.
Напомним, сегодня Челябинский суд отменил смягчение наказания автоугонщику Роману Килиеву.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня