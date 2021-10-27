В Челябинской области женщина погибла, выпав из автомобиля во время ДТП

Жительница Миасса пыталась обогнать попутную машину

Сегодня, 27 октября, напротив дома № 43 по улице Демидова в Миассе 48-летняя женщина погибла, выпав из автомобиля во время обгона. Об этом сообщили в управлении ГОЧС по городу.

48-летняя жительница Миасса за рулем «Хендай-Солярис» двигалась с трассы М-5 в сторону Миасса и решила обогнать попутный автомобиль «ГАЗ». Водитель не справилась с управлением — иномарка опрокинулась. Женщина выпала из «Хендая» и получила травму. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Как ранее сообщал наш сайт, сегодня на трассе в Челябинской области водитель грузовика погиб после столкновения с фурой. Тело погибшего оказалось заблокировано в кабине. На место происшествия прибыли спасатели.



