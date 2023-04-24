Сегодня, 24 апреля, в Катав-Ивановском районе рядом с Юрюзанью произошел ландшафтный пожар. Пожарным удалось локализовать угрозу. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар заметили очевидцы и сообщили о том, что горит лесной массив в районе «Тропы здоровья». На месте пожара работают силы и средства Катав-Ивановского лесничества и пожарной охраны Юрюзани.
«В 16:18 был вызов на небольшой ландшафтный пожар. Его быстро локализовали, потому что рядом была болотистая местность. Угрозы нет, на месте работают две единицы областной противопожарной службы и еще две единицы работают от муниципалитета», — отметили в ГУ МЧС России по региону.
Ранее в Челябинской области было зафиксировано 101 возгорание травы и мусора. Также спасатели ликвидировали шесть лесных пожаров.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Согрина против мифов Суперстар