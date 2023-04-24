В Челябинской области загорелся лесной массив в районе «Тропы здоровья»

Пожар локализован, угрозы населенным пунктам нет

«В 16:18 был вызов на небольшой ландшафтный пожар. Его быстро локализовали, потому что рядом была болотистая местность. Угрозы нет, на месте работают две единицы областной противопожарной службы и еще две единицы работают от муниципалитета»,

— отметили в ГУ МЧС России по региону.