Сегодня, 24 апреля, в Катав-Ивановском районе рядом с Юрюзанью произошел ландшафтный пожар. Пожарным удалось локализовать угрозу. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар заметили очевидцы и сообщили о том, что горит лесной массив в районе «Тропы здоровья». На месте пожара работают силы и средства Катав-Ивановского лесничества и пожарной охраны Юрюзани.

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«В 16:18 был вызов на небольшой ландшафтный пожар. Его быстро локализовали, потому что рядом была болотистая местность. Угрозы нет, на месте работают две единицы областной противопожарной службы и еще две единицы работают от муниципалитета», — отметили в ГУ МЧС России по региону.
Ранее в Челябинской области было зафиксировано 101 возгорание травы и мусора. Также спасатели ликвидировали шесть лесных пожаров.

В Челябинской области с 12 апреля ввели особый противопожарный режим
Напомним, на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Южноуральцам и гостям региона запрещено разводить огонь в лесах, сельхозугодьях и на территории населенных пунктов. Нарушителей ждут крупные штрафы.