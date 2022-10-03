В Челябинской области задержали подростка за угон автомобиля

Парень взял машину родственника, чтобы покататься с друзьями

В Чебаркульском районе полицейские остановили ранее объявленный в розыск Chevrolet Cruze. За рулем оказался 16-летний парень, который без разрешения взял машину родственника и решил покатать своих друзей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Подросток вытащил ключи из кармана куртки 30-летнего родственника и устроил ночной заезд. Владелец Chevrolet Cruze написал заявление в полицию.

«Ранее юный угонщик уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в региональном полицейском главке.

В Челябинске задержали 29-летнего мужчину, который, по версии следствия, угнал припаркованный на улице Крупской автомобиль ВАЗ-2107, уехал в другой район и сжег машину.