В Челябинске задержали серийного угонщика автомобилей

У мужчины нашли устройства для взлома машин

В Челябинске задержали 58-летнего жителя Копейска, подозреваемого в серийных кражах автомобилей. Об этом сегодня, 11 октября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Мужчину задержали при перегоне краденого Chevrolet Niva. Хозяин авто заявил об угоне в отдел полиции «Металлургический».

«У задержанного оперативники обнаружили и изъяли устройства, предназначенные для хищения машин. В квартире подозреваемого прошел обыск, были найдены автозапчасти, средства для взлома замков зажигания и отпирания дверей автомобилей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления, совершенные в Самарской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).