В Челябинской области задержали мужчину, ранившего знакомого ножом

Возбуждено уголовное дело

В Кыштыме Челябинской области полицейские по горячим следам задержали местного жителя, который после ссоры со своим знакомым ударил его ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение полицейским поступило из больницы. Медики сообщили о том, что они госпитализировали мужчину 48-и лет с ножевым ранением в области грудной клетки. Правоохранители опросили пострадавшего и выяснили, что он находился в гостях. В какой-то момент между ним и другим гостем завязался конфликт, и подозреваемый вонзил в него нож, после чего скрылся. Пострадавший кое-как добрался до своей квартиры и вызвал скорую.

«В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого. В течение нескольких часов 36-летний ранее судимый местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.