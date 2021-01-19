В Челябинской области за убийство инструктора по дайвингу перед судом предстанет охранник базы отдыха

Материалы уголовного дела переданы в суд

В Челябинской области завершено расследование убийства инструктора по дайвингу. Обвиняемым в совершении преступления стал охранник базы отдыха.

По версии следствия, ночью 11 октября прошлого года мужчины выпивали на территории базы отдыха в Карабаше. Между ними произошел конфликт, в ходе которого охранник нанес инструктору ножевые ранения. Затем он сбросил его тело в озеро Увильды. Позже злоумышленника задержали в Аргаяшском районе.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, инструктор по дайвингу проживал на базе отдыха и был знаком с обвиняемым.