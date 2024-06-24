В Челябинской области за неделю поймали 285 нетрезвых водителей

Из них 43 нарушили закон повторно

За прошлую неделю сотрудники ДПС Челябинской области поймали 285 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 43 водителя повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. На нарушителей составили административный протокол, теперь они ждут решения суда, сообщает управление ГАИ по Челябинской области.

За вождение в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования к административной ответственности привлекли 242 водителя. По решению суда нарушителей лишат прав на срок от полутора до двух лет, также им выпишут штраф в размере 30 000 рублей.

При повторном вождении в нетрезвом виде выявлено 43 водителя. Они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. А их машины могут конфисковать в пользу государства.

Недавно в Челябинске задержали 20-летнего пьяного водителя, который врезался в ограждение и пытался скрыться от экипажа ДПС.

Автор: Карина Шакирова