В Челябинске пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от погони экипажа ДПС

Мужчину арестовали на 10 суток

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Сотрудники Госавтоинспекции задержали 20-летнего водителя, пытавшегося скрыться от экипажа ДПС на автомобиле ВАЗ-2115, сообщили в городской ГАИ.

Водителю подали сигнал об остановке на пересечении Свердловского проспекта и улицы Кыштымской. Мужчина проигнорировал требование экипажа ДПС и попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

«В ходе проверки водителя установлено, что он был на авто без прав и с признаками опьянения. Его состояние было подтверждено проведенным освидетельствованием», — рассказали в Госавтоинспекции.

Мужчину привлекли к административной ответственности и арестовали на 10 суток.