Сотрудники Госавтоинспекции задержали 20-летнего водителя, пытавшегося скрыться от экипажа ДПС на автомобиле ВАЗ-2115, сообщили в городской ГАИ.
Водителю подали сигнал об остановке на пересечении Свердловского проспекта и улицы Кыштымской. Мужчина проигнорировал требование экипажа ДПС и попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
«В ходе проверки водителя установлено, что он был на авто без прав и с признаками опьянения. Его состояние было подтверждено проведенным освидетельствованием», — рассказали в Госавтоинспекции.
Мужчину привлекли к административной ответственности и арестовали на 10 суток.