В Челябинской области выявили пятерых подростков-мотоциклистов за сутки

Всего зарегистрировано более 50 нарушений

В Челябинской области в первый день профилактического мероприятия «Мотоциклист» сотрудники Госавтоинспекции выявили более 50 нарушений. Четверть водителей сели за руль двухколесного транспорта, не имея необходимого удостоверения. Еще двое управляли мотоциклом, находясь в состоянии опьянения. Выявили правоохранители и нарушителей-подростков.

«Среди лиц, не имеющих права управления, выявлено пять несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста»,— уточнили в ведомстве.

Инспекторы призвали мотоциклистов строго соблюдать ПДД во избежание аварий. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 17 ДТП, в которых 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ продолжат проверки.