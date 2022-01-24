В Челябинской области водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП

Спасатели доставали пострадавших из искореженных авто

В Челябинской области тройное ДТП произошло на 127-м километре автодороги. Боевые расчеты седьмого пожарно-спасательного отряда ликвидировали последствия аварии на месте: пострадавших доставали из искореженных авто. В ДТП после столкновения с грузовиком Хино пострадали водители и пассажир Тойоты Камри и Шевроле Лачетти, сообщает пожарно-спасательный отряд МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Хино» выбрал неправильную дистанцию и столкнулся с автомобилем Тойта Камри. Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Шевроле Лачетти». Водитель «Лачетти» получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер. Пострадавшего доставили в больницу Троицка.

«Серьезно пострадали водитель и пассажир „Тойоты“. В тяжелом состоянии они находятся сейчас также в больнице города. Из искорёженных авто пострадавших деблокировали сотрудники МЧС», — сообщают сотрудники Троицкого пожарной —спасательного гарнизона.

Напомним, в в Троицком районе суд обязал Миндортранс привести в порядок опасный участок дороги.