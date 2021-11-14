В Челябинской области в аварии с грузовиком пострадали двое детей

Юные коркинцы получили различные травмы

Вечером 13 ноября в Коркино водитель грузовика сбил двоих детей. Юные горожане получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 19:28 около дома № 1 по улице Тельмана. 65-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Мерседес» с полуприцепом, поворачивая направо, не учел габариты прицепа и правой его частью наехал на пятерых детей, которые шли колонной по краю дороги навстречу автомобилю.

«В момент ДТП дети пятнадцати, восьми, семи, пяти и трех лет находились без сопровождения взрослых, световозвращающие элементы в верхней экипировке присутствовали. В результате аварии двое несовершеннолетних восьми и пяти лет получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли оперативные службы для оказания помощи»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне вечером на трассе М-5 в Саткинском районе столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли шесть человек, еще одного госпитализировали с травмами. Проводится проверка.