Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.54 +64.54 71.97 +71.97
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинской области терапевта осудят за смерть пациентки

В Челябинской области терапевта осудят за смерть пациентки

Женщина умерла из-за неправильно назначенного лекарства.
сегодня в 14:24
  |  Происшествия

В Челябинской области врача из города Коркино обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. В марте 2018 года она назначила пациентке лекарство, из-за которого пациентка погибла.

По версии следствия обвиняемая в марте 2018 года, являясь врачом-терапевтом МУЗ «Городская больница пос. Роза» достоверно зная, что пациентка страдает бронхиальной астмой средней степени тяжести, обладая необходимым специальным медицинским образованием, игнорируя требования безопасности, назначила ей лечение в виде одновременного приема двух лекарственных препаратов, которые согласно инструкции по применению прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы в силу опасности спазма бронхов различной степени тяжести, в том числе тяжелой с летальным исходом. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После принятия лекарства пациентка почувствовала себя плохо, была доставлена в реанимацию, но, несмотря на медицинскую помощь, скончалась. Судмедэксперты установили, что смерть наступила результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения. Врачу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Происшествия
Врачей из Златоуста обвинили в смерти двухлетней девочки
10.04.2019
Врачей из Златоуста обвинили в смерти двухлетней девочки
Общество
Смерть трех детей в копейской больнице проанализировали на врачебном собрании
05.02.2019
Смерть трех детей в копейской больнице проанализировали на врачебном собрании
Общество
Врача подозревают в смерти 17-летней девушки на операционном столе
20.04.2018
Врача подозревают в смерти 17-летней девушки на операционном столе
Общество
Южноуральским врачам удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
27.03.2018
Южноуральским врачам удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Маша Осипова
16:05, 22.05.2019
Алёна Мишина
15:41, 22.05.2019
Поэтому и не ходим к таким вот, "горе - докторам", и не удивлюсь, что после проверки окажется, что и дипломчик, липовый
Ирина Францева
15:03, 22.05.2019
Божееее

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Карьеру завершил именитый тренер школы «Трактор» Владимир Глинкин
сегодня в 16:39
Карьеру завершил именитый тренер школы «Трактор» Владимир Глинкин
Общество
Реализацию нацпроекта «Чистый воздух» обсудили в Челябинске
сегодня в 16:32
Реализацию нацпроекта «Чистый воздух» обсудили в Челябинске
Общество
сегодня в 16:06
По железной дороге в Челябинской области проедет «Вагон здоровья»
Хоккей
Молодых хоккеистов наградило руководство «Трактора»
сегодня в 15:31
Молодых хоккеистов наградило руководство «Трактора»
Общество
ЧМК начал акцию по благоустройству и уборке городских дворов
сегодня в 15:25
ЧМК начал акцию по благоустройству и уборке городских дворов
Общество
В Челябинском зоопарке северный олень «переоделся» в летнюю шубку
сегодня в 15:15
В Челябинском зоопарке северный олень «переоделся» в летнюю шубку
В мире
«Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель
сегодня в 15:07
«Небесным Челябинском» назвал Манчестер российский писатель
Общество
Усиление ветра прогнозируют в Челябинской области
сегодня в 15:03
Усиление ветра прогнозируют в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6