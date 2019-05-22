/ В Челябинской области терапевта осудят за смерть пациентки

Женщина умерла из-за неправильно назначенного лекарства.

В Челябинской области врача из города Коркино обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. В марте 2018 года она назначила пациентке лекарство, из-за которого пациентка погибла.

По версии следствия обвиняемая в марте 2018 года, являясь врачом-терапевтом МУЗ «Городская больница пос. Роза» достоверно зная, что пациентка страдает бронхиальной астмой средней степени тяжести, обладая необходимым специальным медицинским образованием, игнорируя требования безопасности, назначила ей лечение в виде одновременного приема двух лекарственных препаратов, которые согласно инструкции по применению прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы в силу опасности спазма бронхов различной степени тяжести, в том числе тяжелой с летальным исходом. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После принятия лекарства пациентка почувствовала себя плохо, была доставлена в реанимацию, но, несмотря на медицинскую помощь, скончалась. Судмедэксперты установили, что смерть наступила результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения. Врачу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.