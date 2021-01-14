В Челябинской области суд ужесточил наказание куратору «групп смерти»

Молодой мужчина доводил подростков до самоубийства

Челябинский областной суд частично изменил приговор 25-летнему куратору «групп смерти» Никите Неаронову. Ранее он был признан виновным в покушении на доведение пяти несовершеннолетних потерпевших до самоубийства путем жестокого обращения, если при этом преступление не было доведено до конца.

В сентябре 2020 года суд назначил Неаронову 4 года 5 месяцев колонии общего режима. Однако был освобожден, так как наказание он успел отбыть во время задержания под стражей. Прокуратура настаивала на усилении наказания осужденному.

«Судебная коллегия по уголовным делам областного суда сегодня частично удовлетворила представление прокурора, усилив осужденному наказание, увеличив срок с 4 лет 5 месяцев до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима (фактически ему предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком 7 месяцев, остальная часть считается отбытой)», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Мера пресечения изменена с подписки о невыезде на содержание под стражей. Напомним, в 2017 году Неаронов, находясь в Москве и Московской области, знакомился в соцсети с несовершеннолетними с целью доведения их до самоубийства.

Мужчина давал им задания поранить себя, изучать суицидальную музыку, видео и стихи. Кроме того, предлагал забраться на край крыши и прочее. Примечательно, что цель достигнута не была — подростки сами отказывались от ухода из жизни.

Напомним, еще одного куратора подобных групп судили в Челябинской области несколько лет назад — почтальона из Москвы Илью Сидорова, который также пытался довести детей до самоубийства. В 2018 году суд отправил его в колонию-поселение на три года.