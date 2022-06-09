В Челябинской области сточными водами размыло участок федеральной трассы

На 1568‑м километре трассы от Москвы организовали реверсивное движение

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В Челябинской области на территории Ашинского района сточными водами размыло участок федеральной трассы М-5 «Урал». На 1568-м километре автодороги Москва — Челябинск из-за обвала обочины и одной из полос движения организовали реверс. В управлении ГИБДД по Челябинской области рекомендовали водителям легковых авто объезжать опасный участок через населенные пункты Аша — Миньяр — Сим.

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила о размыве участка дороги на территории Ашинского района.

«Сегодня на 1568-м автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района во время проведения масштабных работ по реконструкции дорожного полотна сточными водами засорился проток трубы, расположенной под проезжей частью, вследствие чего произошло размывание обочины и одной из полос автодороги», — пояснили в УГИБДД по Челябинской области.

На опасном участке пустили одну полосу для движения транспорта. В региональной Госавтоинспекции опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как бурлящие потоки воды с горы подмыли асфальт и грунт, вода стекает вниз также и через водопропускную трубу.

На месте работает специализированная техника. В ГИБДД призвали автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут. Водителям легковых авто лучше воздержаться от проезда на данном участке и воспользоваться дорогой через населенные пункты автодороги Аша — Миньяр — Сим.

Ранее ИА «Первое областное» рассказало, как в Миньяре водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста.