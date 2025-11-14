Челябинцев накажут рублем за выход на тонкий лед

Патрули начнут дежурить на водоемах уже с понедельника

С приходом морозов водоемы Челябинска начинают покрываться льдом. Он еще не окреп и легко разрушается. Выход на него может привести к трагическим последствиям, предупреждает управление по ГО и ЧС города.

«Жизнь человека в ледяной воде может оборваться из-за холодового шока всего за 5—15 минут», — говорят в управлении.

Таблички о запрете выхода на лед уже установлены в 15 точках города.

На реке Миасс:

— рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат (плотина «Коммунар»);

— у бизнес-дома «Петровский» (ул. Труда, 84);

— около органного зала «Родина» (ул. Кирова, 78);

— набережная напротив ТК «Набережный» (ул. Кирова, 27);

— в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а на улице Набережной;

— в районе Ленинградского моста и дома № 147а на проспекте Победы;

— в районе сквера имени Челюскинцев (со стороны больницы № 5);

— в районе дома № 32 на улице Российской;

— перед пешеходным мостом на остров Заячий со стороны улицы Болейко, 2а;

— справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе улицы Болейко, 4;

— набережная от улицы Новомеханической до улицы Российской, 6а;

— остановка «Набережная» на улице Пети Калмыкова.

На озере Смолино:

— поселок Сухомесово, в районе насосной станции;

— пляж «Восход», в районе улицы Новороссийской, 88 и 86.

На Шершнях:

— пляж «Городской» (250 метров от Шершневской плотины).

Контроль за соблюдением запрета начнется с понедельника, 17 ноября. Спасатели будут патрулировать опасные зоны.

Наказывать нарушителей будут рублем. Размер штрафа для граждан составит 500—2000 рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Запрещено не только выходить на лед, но и выезжать на гладь водоемов на транспорте.