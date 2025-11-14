С приходом морозов водоемы Челябинска начинают покрываться льдом. Он еще не окреп и легко разрушается. Выход на него может привести к трагическим последствиям, предупреждает управление по ГО и ЧС города.
«Жизнь человека в ледяной воде может оборваться из-за холодового шока всего за 5—15 минут», — говорят в управлении.
Таблички о запрете выхода на лед уже установлены в 15 точках города.
На реке Миасс:
— рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат (плотина «Коммунар»);
— у бизнес-дома «Петровский» (ул. Труда, 84);
— около органного зала «Родина» (ул. Кирова, 78);
— набережная напротив ТК «Набережный» (ул. Кирова, 27);
— в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а на улице Набережной;
— в районе Ленинградского моста и дома № 147а на проспекте Победы;
— в районе сквера имени Челюскинцев (со стороны больницы № 5);
— в районе дома № 32 на улице Российской;
— перед пешеходным мостом на остров Заячий со стороны улицы Болейко, 2а;
— справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе улицы Болейко, 4;
— набережная от улицы Новомеханической до улицы Российской, 6а;
— остановка «Набережная» на улице Пети Калмыкова.
На озере Смолино:
— поселок Сухомесово, в районе насосной станции;
— пляж «Восход», в районе улицы Новороссийской, 88 и 86.
На Шершнях:
— пляж «Городской» (250 метров от Шершневской плотины).
Контроль за соблюдением запрета начнется с понедельника, 17 ноября. Спасатели будут патрулировать опасные зоны.
Наказывать нарушителей будут рублем. Размер штрафа для граждан составит 500—2000 рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Запрещено не только выходить на лед, но и выезжать на гладь водоемов на транспорте.