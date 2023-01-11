В Челябинской области сотрудница интерната на протяжении двух лет избивала воспитанницу

Женщине грозит до семи лет тюрьмы

В Бакале Челябинской области воспитатель дома-интерната обвиняется в истязании своей воспитанницы. В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, женщина избивала несовершеннолетнюю девочку на протяжении двух лет — с 2020 по 2022 годы.

Воспитателю предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Согласно действующему законодательству, максимальное наказание, которое грозит женщине, — лишение свободы на срок до семи лет.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.