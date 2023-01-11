Минсоц Челябинской области прокомментировал избиение ребенка в интернате Бакала

Воспитатель закрытого учреждения несколько лет издевалась над одной из девочек

К жестокому обращению с воспитанницей интерната в Бакале могло привести эмоциональное выгорание педагога. Минсоц Челябинской области прокомментировал ситуацию в закрытом учреждении.

«Первоначально воспитанники учреждения пожаловались на воспитателя в министерство. Совместно с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области незамедлительно была организована комплексная проверка учреждения. Именно по итогам проверки принято совместное решение написать заявление в Следственный комитет. Также по результатам проверки были выявлены недостатки в работе по профилактике эмоционального и профессионального выгорания педагогов»,

— рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавляют, что сотрудница, которой предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком, сразу была отстранена от исполнения должностных обязанностей. В настоящее время воспитатель находится под домашним арестом. С директором учреждения Ириной Михайловой расторгнут трудовой договор. А сам инцидент находится на особом контроле министерства социальных отношений Челябинской области.