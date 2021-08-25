В Челябинской области сотрудник колонии получил от заключенного взятку в 300 тысяч рублей

Взамен сотрудник исправительного учреждения должен был посодействовать в досрочном освобождении

В Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении начальника отряда исправительной колонии № 18 ГУФСИН. Сотрудник колонии подозревается в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год подозреваемый получил от осужденного взятку в сумме более 300 тысяч рублей. За это сотрудник колонии должен был создать облегченные условия содержания осужденного и помочь добиться досрочного освобождения.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ранее в Челябинской области огласили приговор бывшему сотруднику исправительной колонии № 18 Магнитогорска. Он признан виновным в получении взятки.