В Челябинской области с рельсов сошел локомотив и три вагона с пшеницей

В обстоятельства разбирается Карталинская транспортная прокуратура

Рядом со станцией Рудной Южно-Уральской железной дороги сегодня, 10 октября, при осуществлении маневра с рельсов сошел локомотив и три грузовых вагона с пшеницей. Пути, по которым двигался состав, принадлежит ЗАО «МХПК Ситно», ПАО «ММК».

«Карталинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре также отметили, что вагоны не опрокинулись. Тем не менее, часть пшеницы высыпалась на землю. Локомотив двигался по путям необщего пользования, поэтому задержек в движении в связи с инцидентом не произошло. Пострадавших нет.

Процессуальную проверку начал Следственный органа Центрального МСУТ СК России.