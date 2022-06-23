В Челябинской области разыскивают двух пропавших рыбаков

Спасатели обследовали реки Катав и Сулу

Спасатель Усть-Катавского отряда принимают участие в поисках двух рыбаков. 43-летний мужчина ушел рыбачить еще 9 июня, 60-летний житель Катав-Ивановска не вернулся с рыбалки 21 июня, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Спасатели исследовали дно реки Катав, где рыбачил 43-летний мужчина, — поиски результата не дали. 60-летний рыбак ушел за уловом на реку Сулу и договорился с близкими о встрече 21 июня, однако в назначенное время не пришел.

«Поиск по течению реки также результата не дал. Речка неглубокая, но сильно заболоченные берега, плотно заросшие кустарником, травой и камышом высотой до двух метров, осложняют поиски пропавшего. До ближайшего населенного пункта около 20 километров. Вчера на квадроцикле и пешком группы спасателей, полиции и участвующих в поисках родственников рыбака обследовали проселочные дороги, местность вдоль реки Сулы вплоть до села Бедярыш», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, на острове Голодай озера Увильды очевидец обнаружил тело мужчины.