Магнитогорск победил во всероссийском конкурсе по управлению финансами

Город стал лидером в восьмой раз

Магнитогорск одержал победу во всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». Город стал лидером в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами», сообщают в пресс-службе Минфина Челябинской области.

С победой Магнитогорск поздравил глава министерства финансов региона Андрей Пшеницын.

«Это, безусловно, заслуженная оценка каждодневных усилий по повышению качества бюджетного процесса, в том числе его открытости и прозрачности. Участие в конкурсе позволяет финансовым органам территорий не только демонстрировать результаты своей работы, но и узнавать о лучших практиках коллег со всей страны, а в конечном итоге совместными усилиями находить пути решения стратегических задач, что особенно важно в текущих нестандартных условиях», — говорится в письме на имя главы Магнитогорска Сергея Бердникова.

В этом году Магнитогорск стал победителем конкурса в восьмой раз. В конкурсе приняли участие 268 муниципальных образований из 60 российских регионов. Эксперты оценивали качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление расходами и муниципальным долгом, качество бюджетного планирования и исполнения бюджета.