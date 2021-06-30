В Челябинской области ранее судимого мужчину подозревают в изнасиловании 15‑летней девочки

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы устанавливают обстоятельства изнасилования 15-летней школьницы в охотничьем домике в Октябрьском районе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 30 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, 34-летний ранее судимый мужчина надругался над 15-летней девочкой. Пострадавшая рассказала о случившемся родным.

«Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

В интересах следствия вменяемая мужчине статья не разглашается.

Как ранее сообщал наш сайт, 19 мая в Магнитогорске жертвой педофила стал 12-летний мальчик. 31-летний мужчина выследил школьника возле реки Урал и утащил под мост. После случившегося ребенок позвонил родителям и полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

27 апреля в подъезде дома в Металлургическом районе Челябинска мужчина напал на 8-летнюю девочку. Педофила, который лежал на малышке, заметила соседка. Она спугнула его, а прохожим удалось задержать злоумышленника до приезда полиции.

ИА «Первое областное» рассказывало, как уберечь ребенка от нападения педофила и что делать, если мальчик или девочка стали жертвами преступления.