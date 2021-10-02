В Челябинской области пять вагнов с углем сошли с рельсов

На месте работает следственно-оперативная группа

Сегодня днем, 2 октября, на станции Кропачево в Челябинской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов с углем. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Известно, что ЧП произошло с грузовым поездом № 2339. В результате никто не пострадал, задержек движения нет. По предварительным данным, груз не поврежден.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Златоустовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— уточнили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, 11 августа на станции Челябинск-Главный сошел с рельсов вагон грузового поезда при роспуске состава. Пострадавших в результате ЧП не было.