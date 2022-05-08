В Челябинской области пьяный водитель сбил подростков и скрылся с места ДТП

15-летнюю девочку госпитализировали

Вечером 7 мая в Чесменском районе Челябинской области пьяный водитель наехал на подростков, которые шли по краю дороги, и скрылся с места ДТП. В результате пострадала 15-летняя девочка. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, сообщили 8 мая в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 21:50 в поселке Калиновский на улице Горького. 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-1114» в состоянии алкогольного опьянения, наехал на четверых человек, которые шли по краю дороги попутно движению машины. После наезда он поспешил скрыться.

В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка, ее госпитализировали с травмами.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение часа сотрудниками полиции установлен и разыскан водитель, совершивший наезд на пешеходов. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.8.1, 12.37.2, 12.1.1, 12.27.2 и 12.3.2 КоАП РФ»,— уточнили в ведомстве.

В числе протоколов:



управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения;

несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке;

невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием;

управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.

Утром 6 мая в Аше автомобилист наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Ребенок получил травмы, прибывшие на место аварии медики оказали ему необходимую помощь.