В Челябинской области предприниматель обманул государство на 800 тысяч рублей

Мужчина предоставил ложные данные и получил субсидию

В Агаповском районе Челябинской области полицейские задержали руководителя фермерского хозяйства, подозреваемого в незаконном получении субсидии от министерства сельского хозяйства региона. Ему грозит до шести лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что предприниматель предоставил в Минсельхоз ложные сведения о приобретении нескольких десятков коров. На основании подложных документов он незаконно получил субсидию от государства в размере 800 тысяч рублей.

«Следствием отдела полиции „Центральный“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния — лишение свободы на срок до шести лет», — рассказали в ведомстве.

В Челябинской области будут судить 39-летнего председателя сельскохозяйственного кооператива, предоставившего в Минсельхоз документы, в которых были указаны завышенные объемы приобретаемого молока, и незаконно получил субсидию в размере около ста тысяч рублей.