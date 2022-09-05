Главу сельхозкооператива осудят за мошенничество на сто тысяч рублей в Челябинской области

Мужчина указал завышенные объемы закупаемого молока

В Челябинской области будут судить председателя сельскохозяйственного кооператива, который незаконно получил субсидию от министерства сельского хозяйства региона в размере около ста тысяч рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, 39-летний руководитель предприятия указал завышенные объемы приобретаемого молока и присвоил часть субсидии. Ущерб составил почти сто тысяч рублей.

«В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество при получении выплат“) вместе с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу»,— уточнили в ведомстве.

В ноябре 2021 года в отношении другого главы сельскохозяйственного кооператива возбудили уголовное дело по этой же статье. Подозреваемый предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области для выплаты субсидии по областной целевой программе фиктивные документы о якобы понесенных расходах на сумму более 1,9 млн рублей. Деньги он присвоил.