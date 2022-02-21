В Челябинской области полицейские задержали супругов-наркоторговцев

Запрещенное вещество южноуральцы прятали в лесу

В Увельском районе сотрудники полиции задержали супружескую пару, подозреваемую в обороте наркотиков. Южноуральцы пытались сбыть более 40 свертков с синтетическим наркотиком. В отношении супругов возбуждены уголовные дела, сообщили 21 февраля в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский».

Сотрудники полиции установили, что 32-летний ранее судимый житель Южноуральска и его 30-летняя жена спрятали в лесном массиве более 40 свертков общей массой около 20 граммов. В дальнейшем супруги планировали продавать наркотики бесконтактным способом.

«Следственным отделом МО МВД России „Южноуральский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 20 лет», — сообщили в ведомстве.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его жене — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.