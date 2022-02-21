Межведомственная комиссия Минпромторга России одобрила заявку Челябинской области на получение единой региональной субсидии. Это позволит реализовать промышленные проекты в регионе. Всего субсидию получили 54 региона страны. Подавал заявку 71 регион. Информацию сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.
На софинансирование региональных программ в 2022 году выделили 3,7 млрд рублей. Средства направят в регионы после окончательного утверждения суммы субсидий.
«Мы отмечаем высокую востребованность механизма Единой региональной субсидии среди субъектов. В этой связи правительством страны было поддержано существенное увеличение предусмотренных для реализации этой меры поддержки средств федерального бюджета. Уже в текущем году объем средств на софинансирование региональных программ развития промышленности увеличен с 1 млрд рублей до 3,7 млрд рублей», — отмечает глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Правительство Челябинской области дополнительно выделит 150 млн рублей на возмещение предприятиям затрат, связанных с приобретением нового оборудования, и докапитализацию регионального Фонда развития промышленности.
«Наша задача сейчас, учитывая, что единую региональную субсидию мы получаем впервые, — вместе с деловыми объединениями области разработать механизмы, четкий алгоритм, который позволит с максимальной эффективностью доводить целевые средства до конкретных предприятий. Ну и, разумеется, начнем готовиться к конкурсу на получение этой субсидии в 2023 году», — прокомментировал глава Минпрома Челябинской области Павел Рыжий.
Отметим, региональная субсидия позволяет возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности.