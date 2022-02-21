Челябинская область получит субсидию на развитие промышленного потенциала

Заявку одобрила комиссия Минпромторга России

Межведомственная комиссия Минпромторга России одобрила заявку Челябинской области на получение единой региональной субсидии. Это позволит реализовать промышленные проекты в регионе. Всего субсидию получили 54 региона страны. Подавал заявку 71 регион. Информацию сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

На софинансирование региональных программ в 2022 году выделили 3,7 млрд рублей. Средства направят в регионы после окончательного утверждения суммы субсидий.

«Мы отмечаем высокую востребованность механизма Единой региональной субсидии среди субъектов. В этой связи правительством страны было поддержано существенное увеличение предусмотренных для реализации этой меры поддержки средств федерального бюджета. Уже в текущем году объем средств на софинансирование региональных программ развития промышленности увеличен с 1 млрд рублей до 3,7 млрд рублей», — отмечает глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Правительство Челябинской области дополнительно выделит 150 млн рублей на возмещение предприятиям затрат, связанных с приобретением нового оборудования, и докапитализацию регионального Фонда развития промышленности.

«Наша задача сейчас, учитывая, что единую региональную субсидию мы получаем впервые, — вместе с деловыми объединениями области разработать механизмы, четкий алгоритм, который позволит с максимальной эффективностью доводить целевые средства до конкретных предприятий. Ну и, разумеется, начнем готовиться к конкурсу на получение этой субсидии в 2023 году», — прокомментировал глава Минпрома Челябинской области Павел Рыжий.

Отметим, региональная субсидия позволяет возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности.