В Челябинской области полицейские оштрафовали 52 иностранца-нарушителя

Протоколы были составлены по результатам проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ночь»

Полицейские Челябинской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», в рамках которого проверили общежития, рынки и другие объекты с целью выявления фактов нарушения миграционного законодательства. По результатам проверки установлены нарушители и пресечено более 50 административных нарушений. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, всего полицейские проверили 306 иностранцев, проживающих в частных секторах, общежитиях, хостелах, коттеджных поселках и трудящихся на стройках, крупных рынках и местах стихийной торговли. По результатам проверок полицейские установили трех жителей Челябинской области, которые поставили на учет в своих квартирах более 80 иностранцев, но не собирались предоставлять им жилье.

«Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации („Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“). Все иностранцы сняты с миграционного учета. Также выявлен иностранный гражданин, который, изменив свои установочные данные с целью легализации своего нахождения на территории РФ, незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

Всего пресечено 52 административных правонарушения, связанных с незаконным пребыванием и работой иностранцев на территории России. Нарушителям предстоит выплатить штрафы на сумму более 100 тысяч рублей. Кроме того, 25 гражданам иностранных государств запрещено въезжать на территорию РФ на протяжении 3-5 лет.