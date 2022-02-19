В Челябинской области полицейские обеспечат общественный порядок на этапе Кубка мира по фристайлу

Правоохранители отчитались Михаилу Скокову о принимаемых мерах

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков провел заседание оперативного штаба о готовности к обеспечению охраны общественного порядка на Кубке мира по фристайлу, который пройдет с 26 по 27 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, сотрудники полиции и Росгвардии осмотрят места проведения соревнований и тренировок, а также не будут допускать на мероприятие граждан, нарушающих законодательство.

В ходе совещания руководители различных служб доложили Михаилу Скокову о том, что обеспечивать общественный порядок на месте проведения соревнований будут полицейские Миасса и Златоуста, а также сотрудники Росгвардии. Перед началом этапа Кубка мира правоохранители со служебно-розыскными собаками осмотрят места проживания, тренировок, соревнований и прилегающих к ним территориям.

«Михаил Скоков потребовал организовать грамотную расстановку личного состава, предусмотрев все необходимое для обеспечения комфортных условий несения службы, их экипировки в условиях нахождения на горных склонах, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Начальник ГУ МВД подчеркнул, что все сотрудники должны иметь опрятный внешний вид и быть ориентированы на оказание в случае необходимости помощи прибывающим на соревнования гражданам»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Михаил Скоков потребовал от подчиненных не допускать на соревнования граждан, не соблюдающих действующее законодательство, а также обеспечить безопасность дорожного движения и исключить образование заторов на подъезде к «Солнечной долине».

В этом году этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Челябинской области в шестой раз. На соревнования съедутся лучшие фристайлисты мира.