В Челябинской области полицейские изъяли немаркированный алкоголь на 1 млн рублей

Возбуждены уголовные дела

В Чебаркуле правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя. Изъято 23 тысячи бутылок. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. По версии следствия, 57-летний уроженец Владикавказа организовал преступное сообщество для производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции.

В Чебаркуле фигуранты дела арендовали склад, установили конвейерную линию и закупили упаковку для готовой продукции.

«Все роли участников преступного сообщества были четко распределены: одни отвечали за поставку комплектующих и изготовление спиртного, другие — за поиск покупателей и отгрузку товара. Непосредственно организатор теневого бизнеса курировал финансовую деятельность, выплачивал „зарплату“ соучастникам, а также подготавливал подложные товарно-транспортные накладные, содержащие заведомо недостоверные сведения о перевозке якобы моторного масла», — рассказали в региональном полицейском главке.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. В нелегальном цехе изъяли 23 тысячи бутылок нелегального алкоголя на сумму в 1 миллион рублей.

В отношении семерых человек возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области полицейские пресекли производство нелегального спиртного и перекрыли канал его сбыта в регионы России.

Напомним, в Оренбургской области от массового отравления алкоголем скончались 34 человека. После употребления некачественного спиртного, продаваемого в немаркированной пластиковой таре, пострадали как минимум 64 человека.

