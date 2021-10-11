В Оренбургской области от массового отравления алкоголем скончались 34 человека

Главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский сообщил, что в нашем регионе повальных отравлений за последние 15 лет не было

Следственные органы СК России продолжают расследование 14 уголовных дел о массовом отравлении людей в четырех районах Оренбургской области. После употребления некачественного спиртного, продаваемого в немаркированной пластиковой таре, пострадали как минимум 64 человека, уже 34 из них скончались. Об этом сообщили в СК РФ.

ЧП случилось в регионе на прошлой неделе. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3—5 раз выше смертельной дозы. Большинство жертв отравления злоупотребляли алкоголем.

«С момента поступления сообщений об отравлениях граждан возбуждены 14 уголовных дел, к настоящему времени следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках одного из обысков также обнаружены документы, согласно которым партия метанолсодержащей жидкости привезена из города Уфы, где также к настоящему моменту произведены необходимые следственные действия», — сообщили в СК РФ.

Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшие смерть более двух лиц по неосторожности»), пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной подакцизной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере по предварительному сговору группы лиц») и части 1 статьи 171.3 УК РФ («Незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере»). Фигурантам этих дел грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский рассказал Первому областному информагентству, что за последние 15 лет массовых отравлений суррогатным алкоголем не было.

«Единичные случаи остаются и по сей день. Человека, отравившегося метанолом, спасти можно, но все зависит от количества выпитого. В домашних условиях детоксикацию проводить нельзя — нужно сразу вызывать бригаду скорой помощи и увозить пострадавшего в реанимацию. И даже в случае оказания незамедлительной первой помощи последствия употребления метанола могут быть необратимыми — оно влечет за собой инвалидность, слепоту», — рассказал Борис Изаровский.

Буквально в июле в Аргаяшском районе Челябинской области полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,5 тысячи бутылок спиртного под маркой известных брендов. Задержаны двое местных жителей, причастных к торговле контрафактным спиртным. Суррогатную продукцию правоохранители обнаружили в торговых точках и в домах задержанных.

Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). К счастью, южноуральцы не успели стать жертвами массовых отравлений.

Также в начале 2021 года в областном центре силовики изъяли партию немаркированного алкоголя на 15 млн рублей — продукцию преступники готовили к реализации в торговых сетях.