В Челябинской области пассажир «Лады» погиб в ДТП с переворотом

Водитель и второй пассажир авто госпитализированы

Вечером 20 сентября на трассе Челябинск — Троицк в Коркинском районе 24-летний водитель автомобиля «Лада» устроил смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Молодой водитель при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась. 43-летний пассажир скончался на месте. Владельца отечественного авто и 19-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Все находившиеся в машине не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства аварии устанавливаются.

