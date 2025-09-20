Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП на трассе М-5 в Ашинском районе

Автомобилист не справился с управлением, двигаясь на высокой скорости

Ночью 20 сентября на трассе М-5 «Урал» на территории Ашинского района 35-летний водитель автомобиля ВАЗ устроил ДТП, в котором погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 00:20 на 1598 километре трассы. Водитель отечественного авто двигался на высокой скорости и на изгибе дороги не справился с управлением. Он наехал на ограждение, а затем выехал на встречку, где врезался в автомобиль Subaru Forester.

В результате водитель ВАЗа погиб на месте. 43-летнему владельцу иномарки оказали разовую медицинскую помощь. Двух пассажиров Subaru доставили в больницу с травмами.