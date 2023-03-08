В Челябинской области парень пытался доставить наркотики в колонию с помощью арбалета

Возбуждено уголовное дело

В Кыштыме Челябинской области задержали ранее судимого 22-летнего парня, который пытался с помощью арбалета перебросить своему товарищу в колонию наркотики. Подозреваемому грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

Полицейские вместе с росгвардейцами и сотрудниками исправительной колонии № 10 задержали мужчину ночью, когда тот подошел к стенам учреждения с арбалетом и стрелой, к которой было примотано 29 граммов гашиша.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Молодого человека заключили под стражу.

Осужденного, которому предназначались наркотики, водворили в штрафной изолятор.

Ранее в Варненском районе полицейские изъяли у местного жителя более 500 граммов марихуаны. По словам мужчины, он собрал растение для личного потребления.