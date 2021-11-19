В Челябинске директора транспортной компании отправили в СИЗО по делу о мошенничестве со строительством дома

По версии следствия, Людмила Ребреш обманула более 40 дольщиков

В Челябинске заключили под стражу директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилу Ребреш. Ее обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2020 год заключила более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком на улице Сулимова в Челябинске под строительство жилого дома. Однако позже выяснилось, что предоставлять дольщикам жилье она и не собиралась.

«По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела будут приняты необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших», — сообщили в региональном СУ СКР.

По данным СПАРК, компания занимается сухопутным пассажирским транспортом, строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и магистралей. Внешний управляющий — Дмитрий Купцов. Размер уставного капитала составляет 10,2 млн рублей.