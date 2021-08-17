В Челябинской области охранника базы отдыха осудили за убийство дайвера

Обвиняемый получил девять лет в колонии строгого режима

В Челябинской области вынесен приговор охраннику базы отдыха, который обвинялся в убийстве дайвера. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Следствие и суд установили, что убийство произошло ночью 11 октября прошлого года на территории одной из баз отдыха Карабашского городского округа. Во время распития спиртного и конфликта обвиняемый нанес инструктору по дайвингу ножевые ранения.

«Затем, желая избавиться от тела потерпевшего, он сокрыл его в озере Увильды, после чего скрылся. Позднее, осужденный был задержан сотрудниками правоохранительных органов в населенном пункте Аргаяшского района», — пояснили в следственном комитете.

Подсудимый получил девять лет лишения свободы. Напомним, инструктор по дайвингу проживал на базе отдыха и был знаком с обвиняемым.