В Челябинской области на пожаре в частном доме погибли три человека

Хозяин дома злоупотреблял спиртным

Сегодня утром, 15 января, в деревне Половинка Чебаркульского района произошел пожар в деревянном жилом доме. В результате погибли мужчина и две женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям от очевидцев. На место ЧП сразу же направились 4 пожарных автомобиля. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили полностью охваченный огнем деревянный дом.

«Пожарные, проведя боевое развертывание, приступили к тушению. Прогоревшая конструкция дома обрушилась. После ликвидации горения под обломками были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Соседи рассказали, что хозяин дома часто выпивал и собирал друзей, характеризуется ими как неблагополучный»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

Сотрудники ГУ МЧС Росси по Челябинской области отмечают, что одной из наиболее частых причин пожара является курение в состоянии алкогольного опьянения, и возгорания в домах курильщиков возникают в семь раз чаще, чем в других домах. Поэтому напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, не курить в постелях, тем более в состоянии алкогольного опьянения, а также не оставлять непотушенные окурки.

Напомним, сегодня днем пожар произошел в школе № 152 Челябинска. Из здания эвакуировали 213 человек.